Polscy turyści napadnięci w Meksyku. Pechowa wycieczka nad wodospady

Autokar z polskimi turystami został napadnięty w Meksyku, niedaleko wodospadów Agua Azul. Przestępcy kazali pasażerom wysiąść, po czym weszli do środka i okradli ich.

Autokarem w poniedziałek jechała grupa 25 Polaków. Na trasie z Palenque do Ocosingo w stanie Chiapas, niedaleko wodospadów Agua Azul zatrzymali ich zamaskowani mężczyźni i kazali im wysiąść. Weszli do środka i zabrali turystom pieniądze, dokumenty, karty kredytowe, laptopy oraz aparaty fotograficzne .

Wodospady Agua Azul to niezwykła atrakcja turystyczna - ciąg około 500 niewielkich wodospadów w północnej części meksykańskiego stanu Chiapas, w odległości 69 km od Palenque, przy drodze biegnącej do Ocosingo.

Do takich zajść dochodziło już w tym rejonie, dlatego na co dzień na miejscu pracują patrole policji. Niestety akurat w tym momencie nie było żadnego. "Też na tej trasie miałam podobną sytuację, do tego jadąc autostopem. Na szczęście nic nam się nie stało " - napisała na Facebooku jedna z turystek.