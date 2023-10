Polska Jerozolima. Grób Pański, 12 ołtarzy i klimat jak w Ziemi Świętej

Kalwaria Zebrzydowska zawdzięcza swoje istnienie Mikołajowi Zebrzydowskiemu, który w XVII w. ufundował miejscowy klasztor i kalwarię. Od tego czasu miejsce to praktycznie się nie zmieniło. Skąd jednak wziął się zwyczaj jego nazwania polską Jerozolimą skoro w przeciwieństwie do Miechowa, próżno tu szukać Grobu Pańskiego? Kalwaria Zebrzydowska swoim klimatem wprost nawiązuje do Ziemi Świętej oraz tradycji pielgrzymkowych - jest co roku odwiedzana przez tłumy turystów, których przyciąga tu m. in. Cudowny Obraz Maryi Kalwaryjskiej, nabożeństwa dróżkowe, a także uroczystości organizowane w najważniejsze święta chrześcijańskie.