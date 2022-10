Niezwykłe miejsce w Izraelu. Tutaj zawsze są tłumy

Gdzie znajduje się grób Jezusa? To pytanie zadaje sobie wielu Chrześcijan przed wyjazdem do Jerozolimy. Krzątając się po wąskich uliczkach starego miasta nie sposób w końcu nie trafić do Bazyliki Grobu Pańskiego. To symboliczne miejsce ukrzyżowania Jezusa, znane jako Golgota, oraz grobu. Codziennie trafiają tu tysiące pielgrzymów i turystów z całego świata. Także z Polski.