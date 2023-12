Polska ma powody do dumy. Nawet Niemcy pod wrażeniem

Grudzień to ulubiony czas w roku dla wszystkich miłośników bożonarodzeniowych jarmarków. Na przestrzeni ostatnich lat polskie miasta stały się pod tym względem równie atrakcyjne, co europejskie metropolie i przyciągają także tłumy z zagranicy. Dostrzegli to Niemcy, którzy nie ukrywają: "uczeń najwyraźniej przerósł mistrza".