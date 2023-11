Wybrała się na jarmark w Gdańsku. "Przyznam, że nic mnie tak nie zdziwiło"

Jarmark w Gdańsku - jeden z najpiękniejszych w Polsce

Do tych najpiękniejszych należy jarmark w Gdańsku. Przypomnijmy, że stolica województwa pomorskiego, jako jedyne miasto w Polsce, została nominowana do zeszłorocznej edycji konkursu organizowanego przez European Best Destinations. Gdańsk wraz z 20 innymi nominowanymi walczył o tytuł najpiękniejszego jarmarku bożonarodzeniowego w Europie w 2023 r. i ostatecznie wylądowała na wysokim drugim miejscu.