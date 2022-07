Polska polityk opowiada o Odessie. "Nawet dziś mieszkańcy powtarzają, że to miasto szczęśliwe"

Tak. Wierzę, że Europa, a właściwie cały świat może zrobić wiele, by pomóc Ukrainie w zakończeniu wojny i niedopuszczeniu do tego, by Odessa i inne ukraińskie miasta zostały zniszczone. I mam nadzieję, że gdy tylko to będzie możliwe, okażemy Odessie solidarność, wybierając ją za cel turystycznych wojaży. To naprawdę ogromne wsparcie, którego to miasto będzie potrzebowało, a nikt, kto zdecyduje się na takie wakacje, nie będzie tego żałował. To wspaniały kurort z nową infrastrukturą plażową, hotelową, drogową i gastronomiczną. Miasto z przebogatą ofertą kulturalną, znakomitą kuchnią, fantastycznym klimatem, które w niczym nie ustępuje kurortom na wybrzeżu Morza Śródziemnego.