Odessa. Plaża miejska dostępna dla mieszkańców

Reporterki PAP widziały jak do morza z betonowego brzegu wskoczył młody mężczyzna. Zauważyli to żołnierze i policjanci, którzy siłą wyciągnęli go z wody. Śmiałek powiedział służbom: "Chciałem tylko popływać". Na dłuższą rozmowę nie ma szans, bo mężczyzna został natychmiast zabrany na pobliski komisariat.