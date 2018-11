Polskie miasta po sezonie. Idealne na weekendowy wypad

Określenie "city break" coraz bardziej pasuje do polskich miast. W Warszawie, Wrocławiu, Krakowie czy Gdańsku nie da się nudzić w weekend, nawet jeśli pogoda nie dopisuje.

Po co podróżować po sezonie? Odpowiedź jest prosta. Jest znacznie taniej, mniej tłoczno, a do atrakcji turystycznych nie będziemy stali w kolejkach. Łatwiej również znaleźć dobre zakwaterowanie w centrum miast w ostatniej chwili, a spokojniejsza atmosfera podczas zwiedzania i spacerów to zasługa trwającego roku szkolnego i dzieci grzecznie siedzących w klasach.