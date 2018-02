Klif Orłowski. Niezwykłe miejsce w Trójmieście

Jeden z najbardziej malowniczych fragmentów polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego to bez wątpienia Klif Orłowski. 15 lutego jego fragment nagle osunął się na plażę.

Klif Orłowski to wizytówka Gdyni i jeden z najbardziej malowniczych fragmentów polskiego wybrzeża. Znajduje się w gdyńskiej dzielnicy Redłowo, ale najlepiej dostrzegalny jest z Orłowa (po którym ma nazwę). Zbudowany z gliny morenowej brzeg Kępy Redłowskiej rozciąga się na długości 650 m. Ponieważ wciąż znajduje się pod wpływem działania wiatru i morskich fal, zmienia wygląd co roku. Ze szczytu rozpościera się niesamowity widok na osuwiska, molo orłowskie, Mierzeję Helską i Zatokę Gdańską, która widziany z tej wysokości nabiera przepięknej barwy.

Wizyta na plaży w Orłowie jest punktem obowiązkowym podczas pobytu w Trójmieście. Zdjęcie z łodzią rybacką czy klifem, to chyba najbardziej popularne fotki wśród przybywających tam turystów. Na miejscu znajduje się także przepiękne molo (jedno z trzech w Trójmieście), a latem działa Scena Letnia Teatru Miejskiego w Gdyni.

Plaża jest częścią pięknej trasy spacerowej, która prowadzi z Gdyni do Sopotu. Na co dzień właśnie z niej można podziwiać klif z każdej strony, ale w obecnej sytuacji będzie to niemożliwe. Na razie nie wiadomo, na jak długo część plaży pod klifem została zamknięta.