Pomysł na weekend. Najlepsze parki miniatur i makiet w Polsce

Minieuroland Park Miniatur w Kłodzku jest czynny codziennie przez cały rok, od godz. 9 do godz. 19 od maja do września, od godz. 9:00 do godz. 17:00 w lutym, marcu, kwietniu i październiku oraz od godz. 9:00 do godz. 16:00 w styczniu, listopadzie i grudniu. Bilet normalny kosztuje 35 zł, a ulgowy przysługujący dzieciom, młodzieży, studentom, emerytom, rencistom, osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom 29 zł.