Nietuzinkowe noclegi w Polsce. Na te miejsca trzeba wyjątkowo długo czekać

Z upływem czasu sytuacja nie zmienia się szczególnie. Najbliższy możliwy termin na zarezerwowanie któregokolwiek z pięciu domów przypada na grudzień br., czyli za kilka miesięcy. Ale, co ważne, jest to jedyne nie zajęte okienko aż do grudnia 2023 roku, więc za rok i trzy miesiące. Można jedynie czekać na wolny domek w terminach, z których ktoś zrezygnuje. O takich ofertach last minute domki "W drzewach" informują na swoich profilach w social mediach. Te jednak znikają w oka mgnieniu.