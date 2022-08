Ponad 1200 powodów, aby żeglować po Chorwacji

Wyspy Cres & Rab

Silny wiatr z północy sprawia, że północna część wyspy Krk oraz kilka innych wysp w tym regionie jest niemalże opustoszała, za to okolice te oferują idealne warunki do windsurfingu. Z południowego wybrzeża wyspy Krk miłośnicy żeglugi łatwo dostaną się na wyspę Rab, by odwiedzić tamtejsze średniowieczne miasto, lub na okoliczną wyspę Cres, która jest spokojnym i cichym miejscem, w którym można doskonale odpocząć w otoczeniu natury.