Ponad 153 tys. zgonów. Powód jest jeden

W porównaniu do okresu 1850-1990 globalna temperatura na Ziemi w latach 2013-2022 wzrosła o 1,14 st. C i spodziewa się, że między 2081 a 2100 r. podniesie się o kolejne 0,41-3,41 st. C. Wzrostowi temu towarzyszą coraz częstsze, bardziej dotkliwe i dłużej utrzymujące się fale upałów. Nie są to więc optymistyczne prognozy.