Portugalia. Martyna Wojciechowska zachwyca się Porto

Jeszcze w weekend Martyna Wojciechowska była w Amsterdamie, ale w poniedziałek i wtorek już raczy fanów zdjęciami z Porto. Zazdrościmy! Bo to niezwykłe miasto urzeka na każdym kroku.

Martyna Wojciechowska w Porto

Sao Bento to jeden z najpiękniejszych dworców kolejowych na świecie. Stacja kolejowa została oddana do użytku w 1916 r. Znana jest z płytek azulejos zdobiących wnętrze budynku, przedstawiających sceny z historii kraju. Mają powierzchnię około 551 mkw.

Podczas wizyty w Porto każdy powinien zajrzeć na ten dworzec. Można z niego pojechać do okolicznych miasteczek, ale też wybrać się np. do Lizbony. Jednak przede wszystkim warto obejrzeć słynne obrazy stworzone za pomocą azulejos. Zdjęcie pod nimi to pozycja obowiązkowa.