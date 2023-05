Poszłam do najstarszej pizzerii w Polsce. Niska cena i smak nie do podrobienia

Słupski przysmak można zjeść na miejscu lub kupić na wynos. Polecam tę pierwszą opcję. Zostając dłużej, można zobaczyć panie, które niosą na blachach wyrobione ciasto do starego pieca i po kilkunastu minutach wyciągają je na oczach wygłodniałych klientów. Jednorazowo do pieca wchodzi dziewięć pizz, a dziennie sprzedaje się podobno ok. 350 sztuk. W sezonie ta liczba wzrasta do nawet ok. 500.