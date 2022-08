Wywiesił w restauracji rachunek za prąd. "Tak nie może być"

Dlaczego jest tak drogo?

Według włoskiego dziennika, restauracja do tej pory cieszyła się dużą popularnością z powodu przystępnych cen, ale niestety ostatnie podwyżki to zmieniły. Wcześniej najzwyklejsza pizza margherita kosztowała tam 5 euro. Alberto Rovati wyjaśnił, że aby zwróciły mu się koszty produkcji, cena musiałaby wynosić ok. 8-9 euro, zaś by mógł jeszcze zarobić - 10 euro. Obok paragonu Włoch zamieścił kartkę z wymownym pytaniem - "Kiedy wydatki stają się nie do zniesienia, lepiej sprzedawać pizzę margheritę za 10 euro i uchodzić za złodzieja czy zamknąć działalność?" - napisał restaurator.