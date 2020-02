Powstaje nowa czeska linia. Będzie kursowała na krótkich trasach

Rosa Airlines chce uruchomić kilka regionalnych i lokalnych połączeń. Pierwsza trasa prowadzi z Pragi do Czeskich Budziejowic. Sukces linii ma zagwarantować możliwość szybkiego i sprawnego przemieszczania się między największymi atrakcjami kraju.

Nowo powstająca linia lotnicza połączy Pragę zarówno z największymi miastami w Czechach, jak i miastami krajów ościennych. Wybór tak krótkiej trasy, jak z Pragi do Budziejowic, może dziwić, tym bardziej, że można ją równie szybko pokonać autem (ok. półtorej godziny.) lub pociągiem (ok. 2 godzin).