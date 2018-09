Czechy to nie tylko Praga. Największe atrakcje naszego sąsiada

Czechy to sporo cenionych zabytków, ładne miasta z klimatem, pasma górskie do uprawiania trekkingu i sportów zimowych oraz smaczna kuchnia. Jeśli dodamy do tego pogodnych mieszkańców i niezłe ceny, otrzymamy świetny kierunek turystyczny na wczasy.

Z czeskiej Ostrawy jest do naszej granicy jedynie 10 km (Shutterstock.com)

Czechy – wakacje bardzo blisko domu

Oprócz Polski Czechy graniczą z Niemcami, Austrią i Słowacją. Prędzej dogadamy się tutaj po polsku niż po angielsku, używane są także język słowacki oraz gwara śląska. Najczęściej odwiedzamy w Czechach stolicę kraju, wspaniałą Pragę, ale mnóstwo tutaj innych ciekawych zakątków, w tym górskich miejscowości i kurortów zapełniających się szczególnie w chłodniejszej porze roku. Malownicze krajobrazy Czech i świetne warunki narciarskie dobrze nadrabiają brak dostępu do morza. Ceny są bardzo przystępne, mimo tego, że Republika Czeska zaliczana jest do czołowej 30 najbogatszych krajów na całym świecie. Turystyka rośnie w państwie w siłę, dając zatrudnienie coraz większemu odsetkowi stałych mieszkańców.

Czechy dysponują kilkoma lotniskami międzynarodowymi, ale najpopularniejsze i najbardziej opłacalne pod względem ekonomicznym są dojazdy własne. Właśnie tego typu oferty dominują w zorganizowanych wycieczkach do Czech. A interesujące miejsca zaczynają się już bardzo blisko polskiej granicy.

Atrakcje turystyczne Czech

Czeskie uzdrowiska uzyskały przez lata międzynarodową renomę. Najbardziej znane miejscowości uzdrowiskowe, takie jak Karlowe Wary – Karlsbad oraz kilkukrotnie mniejsze Mariańskie Łaźnie – Marienbad z ciekawą, neobarokową kolumnadą (to odpowiednik pijalni wód), dysponują zarówno wodami mineralnymi, jak i cieplicami, czyli gorącymi źródłami. Już od XIX w. ściągały tutaj na wypoczynek koronowane głowy z naszego kontynentu.

Kurorty tworzą razem z Franciszkowymi Łaźniami zachodnioczeski trójkąt uzdrowiskowy, bardzo doceniany przez naszych rodaków. Karlowe Wary, usytuowane w pięknych okolicach górskich i dorzeczu czterech rzek, to również kolorowe Stare Miasto, zabytkowa architektura z jakby wielopoziomową zabudową, liczne domy zdrojowe, 79 gorących źródeł o głębokości do 2 km, pobliskie sztuczne jezioro z zaporą wodną, a także park krajobrazowy. Kręcono tutaj nawet sceny z ”Casino Royale”.

Magiczne zamki w Czechach, głównie renesansowe, to kolejna lubiana lokalna atrakcja turystyczna. Kraj należy do czołówki pod względem ich liczby, a dodatkowo obiekty są w większości bardzo dobrze zachowane i dostępne do zwiedzania na ogół w trybie całorocznym. Do najbardziej znanych i naprawdę imponujących należą ładny zamek w Czeskim Krumlowie, gotycki zamek Nachod z XIII w., 600-letni zamek Janski Vrch w Javorniku, zamek Karlova Koruna, zamek-twierdza w Velke Losiny, kompleks zamków Lednice i Valtice.

Zdecydowanie warte uwagi są także monumentalny gotycki zamek w Pernstejn z wieżą Barborka, który nigdy nie został zdobyty głównie dzięki niezłym murom obronnym, z legendarnymi lustrami i własną Białą Damą, ruiny zamku Trosky rodu Vartemberków, poszpitalny kompleks w Kuks w rozległym ogrodzie, zamek Hradek u Nechanic wzniesiony w charakterystycznym stylu angielskim oraz ogromny zamek Frydlant z XIII w.

Czeska kuchnia

Kuchnia naszego południowo-zachodniego sąsiada jest lubiana i ceniona w całej Europie. Zacznijmy od bogatej tradycji piwowarstwa czeskiego, którego korzenie sięgają co najmniej XI w. Początkowo piwo w Czechach warzyć mogły jedynie duże ośrodki miejskie oraz klasztory, ale stopniowo browarami dysponowała również bogatsza szlachta. Obecnie w krajowej produkcji zdecydowanie dominują jasne gatunki piw, robione w Pradze, Pilznie, Czeskich Budziejowicach oraz Lounach. W piwiarniach zjemy przede wszystkim wołowo-wieprzowe kiełbaski w marynacie (utopenec), marynowany ser hermelin, pivny syr do mieszania z cebulą, musztardą i papryką czy solone i zamarynowane śledzie.

Czechy to niezwykle atrakcyjny pod względem turystycznym europejski zakątek z zabytkami na światowym poziomie i rozsądnymi cenami, dodatkowo umiejscowiony bardzo blisko naszego kraju. Warto wyskoczyć tutaj chociażby na kilkudniowy city break czy przedłużony weekend. Miłośnicy zamków, jazdy na nartach i snowboardzie oraz smakosze dobrej kuchni będą wprost zachwyceni.

