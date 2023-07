Pożar w aquaparku przy granicy z Chorwacją. Dramatyczna relacja Polki

Co ciekawe, recepcja, gdzie można kupić bilety wstępu do aquaparku, także działała w tym samym miejscu. "Od wczesnych godzin porannych dźwig wszystkich budził. Zabierał jakieś spalone części. Myślałam, że będzie rozbierać całą zwęgloną górę budynku, ale nie. Ludzie przyszli na basen i koniec roboty" - relacjonowała Wołoszyn na Instagramie. - "Ludzie stroją w kolejce do kasy na baseny, w powietrzu czuć spaleniznę, dach zwęglony. Nie wiadomo, czy dach nie zleci" - napisała.