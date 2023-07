Tam paliwo jest tańsze niż w Polsce. Sprawdzamy ceny w wakacyjnych krajach

Na spore wydatki należy się także przygotować we Francji. Nie dość, że paliwo kosztuje 8,2 zł za litr, to opłaty drogowe są bardzo duże, o czym przekonała się ostatnio nasza dziennikarka. Deszcze we Włoszech pokrzyżowały jej plany na wakacje w północnej Italii i zamiast do Piemontu wybrała się z Turynu autem do Francji - do Doliny Loary.