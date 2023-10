Pożar w Chorwacji. "Niebezpieczeństwo nie minie dzisiaj, jutro ani pojutrze"

Niestety w trakcie akcji gaśniczej doszło do wypadku. Jeden ze strażaków wpadł w do zbiornika z płynnym plastikiem, który poparzył mu ponad 50 proc. powierzchni ciała. Strażak walczy o życie w szpitalu w Osijeku i oczekuje się, że w czwartek zostanie przewieziony do Zagrzebia.