Poznawaj swój region i baw się na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

W naszym regionie DOFE są świetną okazją, by osobiście odwiedzić projekty finansowane ze środków unijnych i wygrać kolację z ambasadorką Dni Otwartych Funduszy Europejskich - Katarzyną Bujakiewicz. Co trzeba zrobić, by wygrać? To takie proste! Wybierz się na wycieczkę po województwie lubelskim, pstryknij jak najwięcej fotek z "funduszowymi" projektami i zdobywaj punkty za nadesłane zdjęcia. Wygrywa ten, kto nadeśle najwięcej zdjęć. Regulamin konkursu przewiduje także bonusowe punkty – koniecznie sprawdź za co - funduszewkadrze.pl i rpo.lubelskie.pl.