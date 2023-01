Pozyskali samolot bojowy. Oto "Phantom" F-4E II

"Phantomy" należące do trzech rodzajów sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych – US Air Force, US Navy i US Marine Corps były również najliczniej występującymi amerykańskimi samolotami bojowymi podczas wojny w Wietnamie. Wykonywały zadania myśliwskie, uderzeniowe i rozpoznawcze, operując z baz lądowych w Wietnamie Południowym i Tajlandii oraz z lotniskowców pływających po Zatoce Tonkińskiej. Izraelskie "Phantomy" wyorzystywano w wojnach z Egiptem i Syrią w latach 70. i 80., a należące do lotnictwa Iranu – w wojnie iracko–irańskiej w latach 1980-1988.