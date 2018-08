Praca marzeń czeka na Malediwach. Wymagania są niewielkie

Luksusowy kurort Soneva Fushi poszukuje osoby na stanowisko księgarza. Jeśli chodzi o wymagania względem kandydata, to są one proste - musi lubić książki. Jeśli marzysz o posmakowaniu życia na "bezludnej wyspie", to może jest to oferta skierowana właśnie do ciebie.

Praca na rajskiej wyspie to marzenie wielu z nas (Shutterstock.com)

Prawie żadnych wymagań Osoba na stanowisku księgarza miałaby zajmować się obsługą zamożnych gości w księgarni i polecaniem im książek. Pracownik powinien być elokwentny, uśmiechnięty, a przede wszystkim kreatywny i inspirujący, by umieć zainteresować klientów sprzedawanym produktem. Chodzi zarówno o najmłodszych, jak i starszych, bardziej wymagających gości. Dodatkowo osoba pracująca na stanowisku księgarza miałaby prowadzić bloga, który opisywałby "wyczerpujące życie w księgarni na bezludnej wyspie”. Wymagana dyspozycyjność to minimum 3 miesiące. Akurat do świąt.

- Wyobrażam sobie, że ciężko pracujący księgarze mogą mieć ochotę na zaszycie się na bezludnej wyspie, z dala od zgiełku głównej ulicy - powiedział Neill Denny, współredaktor magazynu branżowego BookBrunch, który po raz pierwszy ujawnił możliwości pracy. - To bardzo niszowa nisza, sprzedająca wysokiej jakości książki dla superbogaczy, którzy zaczynają doceniać urok dobrych książek. I oczywiście mają pieniądze, aby realizować swoje pasje, budując całe biblioteki od zera. Jest to trend, z którego zaczynają korzystać luksusowe statki wycieczkowe i luksusowe hotele. Każdy może czytać cokolwiek na Kindle, ale tylko nieliczni mogą sobie pozwolić na ścianę pełną pierwszych wydań – dodaje.

Kurort Soneva Fushi znajduje się na Kunfunadhoo, jednej z wysp na Atolu Baa należących do Malediwów. To luksusowy region turystyczny, który odwiedzają głównie bogacze. Jeśli lubisz czytać a przyjemność mogłoby ci sprawiać "wciskanie" książek bogatym wczasowiczom, to czemu nie? Oferta brzmi całkiem atrakcyjnie, zwłaszcza, że do Polski już niebawem zawita jesień.