Problem z bezdomnymi w Trójmieście. Liczba osób żebrzących na ulicach rośnie

Wakacje w Trójmieście w pełni. Turyści, którzy nie zdecydowali się, aby wakacje 2020 spędzić za granicą, chętne przyjeżdżają nad polskie morze. Niestety, wraz z napływem gości, na ulice Trójmiasta powrócili bezdomni i żebrzący, którzy bywają nachalni i niebezpieczni. Władze miast apelują do przechodniów, by nie dawać im pieniędzy, tylko starać się zgłaszać informacje o ich pobycie do ośrodków pomocy społecznej. Jak wygląda sytuacja?

Bezdomni na ulicach Trójmiasta, wakacje 2020 (Getty Images)