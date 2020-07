Zaśmiecone plaże. W Gdańsku zbieranych jest nawet 5 ton dziennie

Za utrzymanie czystości na gdańskich plażach odpowiedzialnych jest kilkudziesięciu pracowników. Ilość zbieranych odpadów uzależniona jest od panującej pogody. Zbieranych jest od 5 nawet do 14 ton śmieci dziennie. Od 15 kwietnia do 14 października plaże sprzątane są każdego dnia. Utrzymanie ich w czystości kosztuje ok. 400 tys. zł.