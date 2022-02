Problemy z przestrzenią powietrzną. "Loty dłuższe o nawet 2 godziny"

- Bezpieczeństwo pasażerów i załóg jest dla Enter Aira sprawą najważniejszą, dlatego zanim jeszcze doszło do wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, już na około trzech tygodni wcześniej zmieniliśmy trasy przelotów tak, żeby omijać Ukrainę – mówi Andrzej Kobielski, dyrektor handlowy Enter Aira. – W zależności od trasy, a mówimy głównie o wylotach do Turcji, bo na razie nie latamy ani do Grecji, ani do Bułgarii, lot wydłużył się o ok. 10-15 minut, czego większość pasażerów nie zauważa. Na ten moment wszystkie rejsy realizowane są zgodnie z programem touroperatorów.