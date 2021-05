Problemy z turystami w Zakopanem. Jeden z nich zgłosił porwanie, którego nie było

Turysta zgłosił porwanie, które okazało się fikcją

Największym zaskoczeniem dla policjantów w pierwszy weekend po złagodzeniu restrykcji dotyczących działalności hoteli, było zgłoszenie porwania młodej kobiety, które ostatecznie okazało się fikcją. Sytuacja miała miejsce w nocy z piątku na sobotę ok. godz. 2 nad ranem. Funkcjonariusze zostali wezwani do jednego z pensjonatów w Zakopanem, gdzie miało dojść do napadu na turystów, po którym młoda kobieta miała zostać uprowadzona.