Promocja na bilety roczne 3+1 w Energylandii. Więcej zabawy za mniej!

Teraz masz jeszcze więcej powodów, by wracać do największego Parku Rozrywki w Polsce. Kupując 4 bilety roczne, automatycznie otrzymujesz jeden za darmo, co sprawia, że zabawa jest jeszcze bardziej korzystna. Bilety są ważne przez 365 dni od pierwszej wizyty, co pozwala na elastyczne planowanie pobytu w dowolnych dniach i podziwianie Parku w różnych osłonach – od świątecznego Winter Kingdom, po błogi odpoczynek w trakcie upalnych dni w sezonie wysokim! To jeszcze nie wszystko! Kupony na bilety roczne będą ważne do 26 października 2025 roku, co umożliwia zaplanowanie pierwszej wizyty w dowolnym terminie.