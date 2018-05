Przed nami druga majówka. Ceny wycieczek są zaskakująco niskie

Kolejny długi weekend już za pasem (31 maja jest wolny). Po dobraniu 4 dni urlopu mamy okazję wyjechać aż na 9 dni za granicę. Wybraliśmy bardzo różnorodne kierunki w świetnych cenach. Na liście: Bułgaria, Grecja i Wietnam.

Bułgaria - Słoneczny Brzeg kusi warunkami i pewną pogodą

Bułgaria jest dostępna z Polski już po 2-godzinnym locie bezpośrednim, co z pewnością ucieszy poszukujące komfortowych rozwiązań rodziny z dziećmi. Zdumiewają również ceny na miejscu - tygodniowy pobyt w hotelu pięciogwiazdkowym bezpośrednio przy plaży z pełnym wyżywieniem oraz przelotami to wydatek rzędu 1805 zł od osoby. Nie bez powodu Słoneczny Brzeg uchodzi za europejską najtańszą riwierę. Trudno się nie skusić, jeśli liczy się z budżetem.

Na miejscu zauroczą nas piaszczyste plaże przyjazne dzieciom, świetna infrastruktura, lazur nieba i wody, mała ilość opadów oraz widoki niczym z pocztówki. Słoneczny Brzeg nazywany bywa Las Vegas Wschodniej Europy.

To kurort nowoczesny, szalenie popularny i bardzo chętnie odwiedzany przez Polaków. Słoneczny Brzeg to miejsce o miejskim charakterze, oddający prawdziwą atmosferę tego pięknego kraju. Jest o wiele spokojniejszy niż Złote Piaski, które tętnią życiem aż do świtu, z wszechobecnymi barami, klubami, restauracjami, tawernami, sklepami, bazarami, basenami, aquaparkami. Kwitnie tutaj turystyka rodzinna, ale w lokalnych restauracjach czy knajpkach częstymi gośćmi są nie tylko osoby przebywające w Słonecznym Brzegu na wczasach, lecz również stali mieszkańcy. Ten bałkański kierunek przeżywa istny renesans urlopowy, a do wymienionych walorów Bułgarii dodajmy jeszcze jej bezpieczeństwo i liczne atrakcje turystyczne, z których korzystają całe rodziny.

Wietnam - na relaks przy plaży

Koniec maja i początek czerwca to ostatni dzwonek na wyprawę do Wietnamu, bo już za chwilę rozpoczyna się pora deszczowa. Jeśli chcesz efektywnie wypocząć bez tłumów turystów, to idealny czas i miejsce. Południowy Wietnam charakteryzuje klimat łagodniejszy i bardziej stabilny niż północną część kraju. Od drugiej połowy czerwca wzrasta wilgotność powietrza i przejściowe opady deszczu pojawiają się prawie codziennie, zazwyczaj wieczorami.

W Wietnamie powylegujemy się na plaży i porozkoszujemy ciepłymi promieniami słońca. Aby zrobić to w oazie spokoju, nie wybierajmy utartych szlaków czy największych kurortów turystycznych. Najlepsze warunki znajdziemy w miejscach nieco na uboczu, bezpośrednio przy plaży, w tropikalnych ogrodach i z niezapomnianymi widokami. Za tydzień wakacji w Wietnamie z przelotami z lotniska Chopina w Warszawie, transferami i śniadaniami zapłacimy mniej niż 5300 zł od osoby.

Kos - Grecja na drugą majówką

Kos jest perłą archipelagu Dodekanez, usytuowaną na Morzu Egejskim, ze 100-kilometrową linią brzegową, oddaloną jedynie o kilka km od wybrzeży Turcji. Jej śródziemnomorski klimat jest dosyć łagodny, ale jeśli chcemy uniknąć największych upałów na tej greckiej wyspie, wybierzmy się na wakacje na Kos już pod koniec maja - druga majówka na Kos to świetny wybór dla każdego. To tutaj właśnie przyszedł na świat Hipokrates.

Szczyt sezonu turystycznego przypada tutaj na okres pomiędzy drugą połową czerwca a wrześniem, także idealnie zdążymy przed urlopowym boomem i spokojnie poplażujemy i pozwiedzamy tą część wyspiarskiej Grecji. Podróżujących nie jest na wyspie aż tak dużo, jakby mogły na to wskazywać dobre warunki urlopowe na Kos, znacznie więcej osób przyjeżdża jednak wypoczywać na Rodos, Kretę czy też Zakynthos. Ceny zakwaterowania, posiłków w restauracjach lub atrakcji turystycznych są całkiem rozsądne, a za tygodniowy pobyt z przelotami i formułą all inclusive to nawet 2900 zł za jedną osobę.

Wyspa Kos jest więc dostępna z naszego kraju za świetną cenę, a warunkom, widokom, infrastrukturze czy poziomem życia nie ustępuje żadnej ze swoich bliższych i dalszych greckich sąsiadek. Drogi nie są tutaj zatłoczone, także wypożyczenie samochodu na miejscu i zwiedzanie Kos na własną rękę jest bardzo dobrym pomysłem. Takie podróże dają wytchnienie, jakiego potrzebujemy na wakacjach, ucieczkę od miejskiego zgiełku i stresu. Polecamy kierunki górskie na południu wyspy z górującym nad nią masywem Dikaios, a na północy zaniemówimy na widok spokojnych, niezbyt rozległych plaż, otoczonych raczej płaskim terenem, gdzie będziemy mogli znaleźć możliwość samotnego odpoczynku z dala od zatłoczonych europejskich plaż, do których przywykliśmy w naczelnych, popularnych kurortach kontynentu.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.

