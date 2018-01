Przed wjazdem do Krakowa pojawił się nietypowy ekran. "Weźże zaparkuj!"

"Weźże zaparkuj i jedź tramwajem" - taki napis wita osoby wjeżdżające do Krakowa przez Zakopiankę. Czy to kolejna kampania związana ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza? Czy może błąd przy programowaniu tablicy? Ani jedno, ani drugie.

ZIKiT poprzez ten ciekawy napis chce reklamować parking typu P+R, który właśnie został otwarty w Kurdwanowie. Dzięki temu osoby dojeżdżające do Krakowa mogą zostawić samochód na obrzeżach miasta i do centrum dostać się komunikacją miejską. Jest to świetny sposób na ograniczenie zanieczyszczeń w centrum miasta i zmniejszenie smogu.