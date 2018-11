Przedstawiciele 14 stacji narciarskich podpisali porozumienie ws. karnetu. "Górale się dogadali"

Kilkanaście stacji narciarskich podpisało porozumienie ws. wspólnego karnetu "Tatry Super Ski". Umowa dotyczy całego Podhala i ma na celu stworzenie oferty, która pozwoli narciarzom na korzystanie z 78 tras o długości 45 km.

Porozumienie zostało podpisane przez 14 stacji narciarskich w Bukowinie Tatrzańskiej . Wspólny karnet " Tatry Super Ski" to połączenie dwóch dotychczasowych ofert: Tatry Ski i Góral Skipass. Narciarze będą mieli do dyspozycji 78 tras narciarskich o łącznej długości 45 km. Dodatkowo w abonamencie znajdzie się 13 wyciągów taśmowych i 6 tras z homologacją FIS.

Podpis pozwoli połączyć całe Podhale w jeden ośrodek narciarski. Plan zakłada, że do porozumienia mogą dołączyć kolejne stacje. Karnet można będzie kupić we wszystkich 14 stacjach oraz online. "Wielka rzecz dla turystyki. Górale się dogadali" - skomentował poseł Andrzej Gut-Mostowy z PO. Przez wiele lat obowiązywały oddzielne karnety dla każdej stacji narciarskiej. Górale mieli problem z dojściem do porozumienia, co niejednokrotnie wzbudzało kpiny ze strony narciarzy.