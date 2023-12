Przejechałam 600 km, by zobaczyć jarmark świąteczny. Strata czasu

Jarmark w Krakowie, czyli mój świąteczny niewypał

Dojazd z Gdańska zajął mi dobre siedem godzin, ale byłam pewna, że warto. W jak wielkim byłam błędzie, myśląc, że na rynku w Krakowie poczuję magię. Może i są tam choinki, lampki i jarmarkowe budki, ale to już nie wystarczy, by jarmark nazywać wyjątkowym. Więc zamiast zachłysnąć się magią na rynku, jedyne, co poczułam to wielkie rozczarowanie i zapach cynamonu. Strata czasu? Trochę tak, bo spodziewałam się eksplozji świątecznego klimatu, a zastałam raczej coś pokroju zimnego ognia, który szybko zgasł.