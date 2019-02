"Przerażające" serwetki. Słowa, które nigdy nie powinny paść w samolocie

Nietypowe serwetki Coca-Coli pojawiły się w samolotach Delta Air Lines. Pomysł ten nie przypadł do gustu pasażerom. Teraz przewoźnik o producent napojów musi przepraszać.

Zamiast zwykłych na pokładzie samolotów rozdawano serwetki z kuriozalną propozycją: "Ponieważ jesteś w samolocie z ciekawymi ludźmi i nigdy nie wiesz, co się może zdarzyć – napisz na drugiej stronie swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu". Na drugiej stronie widniał też napis: "Be a little old school. Write down your number and give it to your plane crush. You never know…". Użyto tu słowa "crush", które nie tylko oznacza katastrofę lotniczą, ale w tym przypadku w mowie potocznej, używanej przez młodzież oznacza "sympatię". Zdanie to można więc przetłumaczyć jako "Bądź trochę staroświecki, napisz swój numer telefonu i daj go swojej sympatii. Nigdy nie wiesz..."