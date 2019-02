Najromantyczniejsze lotniska. Na których podróżni mają najwięcej czasu na czułe pożegnanie?

Jedna czwarta ankietowanych Polaków uważa, że prawdziwa miłość jest w stanie przetrwać nawet najdalszą rozłąkę. Czy jednak najpopularniejsze w walentynki miasta sprzyjają wszystkim zakochanym, także tym będącym w związku na odległość? Ile czasu na czułości mają podróżni w strefach Kiss&Fly ("pocałuj i leć") w portach lotniczych w Polsce i Europie?

Miłość czuć w powietrzu

Polskie lotniska vs. zakochani

Jak na tle romantycznych miast wypadają polskie lotniska? Pasażerowie podróżujący z Rzeszowa czy Zielonej Góry, w przypływie czułości mogą się zapomnieć i spóźnić na lot, gdyż oba parkingi są całkowicie bezpłatne. Port lotniczy w Olsztynie umożliwia 15-minutowe parkowanie bez opłat, co plasuje go w czołówce zestawienia. Lotniska w Łodzi , Gdańsku , Wrocławiu, Krakowie , Poznaniu i Modlinie pozwalają wymienić ostatnie "darmowe" uściski podczas 10-minutowego postoju. "Darmowe" ponieważ przekroczenie tego czasu, nawet o minutę, może już trochę kosztować – od 5 zł w Łodzi, do 20 zł w Gdańsku czy Wrocławiu. Port lotniczy im. Fryderyka Chopina na warszawskim Okęciu daje na pożegnanie jedynie 7 minut, jednak najbardziej "nieczułe" okazało się lotnisko w Katowicach, gdzie strefy Kiss&Fly nie ma wcale.

- Wyniki naszej ankiety wskazują, że Polacy to naprawdę romantyczny naród: 44 proc. badanych stwierdziło, że podczas podróży spotkało miłość życia, a co czwarta osoba uważa, że dla drugiej połówki warto pokonywać nawet najdłuższe dystanse. Romantyczną naturę Polaków potwierdza popularność stref "pocałuj i leć" na lokalnych lotniskach. A jak to wygląda zagranicą? Ponad 3/4 ankietowanych Włochów przynajmniej raz przeżyło wakacyjną miłość, a niemal co trzeci mieszkaniec Francji romansuje podczas każdej podróży. To właśnie w tych krajach podróżni mogą też liczyć na najwięcej czasu na czułe pożegnanie - mówi Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl. - Po przeciwnej stronie skali znaleźli się Brytyjczycy, którzy spośród wszystkich ankietowanych narodowości okazali się najmniej skłonni do romansowania. To także na angielskich lotniskach najmniej powszechne są strefy Kiss&Fly - dodaje Sowa-Frąckowiak.