Obrażała pasażerów, więc została wyprowadzona z samolotu. "Zalewa mnie ich tłuszcz"

Kobieta musiała opuścić samolot linii United Airlines jeszcze przed startem z lotniska w Las Vegas. Wszystko przez to, że obrażała współpasażerów.

Do skandalicznej sytuacji doszło tuż przed startem samolotu lecącego z Las Vegas do New Jersey. Pasażerka na środkowym siedzeniu rozmawiała bardzo głośno przez telefon. "Nie wiem jak wytrzymam kolejne cztery godziny, zalewa mnie ich tłuszcz. No, ale chociaż będzie ciepło" – powiedziała.