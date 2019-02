Odpowiedzialne podróże lotnicze. Przewoźnicy, dla których ochrona środowiska jest ważna

Podróże lotnicze łączą ludzi z całego świata i są niezbędnym elementem naszej cywilizacji. Największe lotniska Europy, takie jak np. Paryż, Londyn, Amsterdam i Frankfurt obsługują średnio 60 lotów na godzinę, a w powietrzu średnio w ciągu dnia w danym momencie może znajdować się aż 10 tys. samolotów. Nie trudno sobie wyobrazić jaki to ma wpływ na naszą planetę – emisja dwutlenku węgla, zanieczyszczenie, hałas.

Określenie "zrównoważone paliwo lotnicze" lub "biopaliwo" odnosi się do paliwa lotniczego, które nie powstało w wyniku rektyfikacji ropy naftowej (Materiały prasowe)

Grupa Air France-KLM - jedna z trzech największych grup lotniczych w Europie - może poszczycić się najwyższą pozycją w rankingu Dow Jones Sustainability Index w Europie i na świecie w kategorii Linie lotnicze, w tym 12 lat na miejscu numer 1. Ambicją przewoźnika jest ustalenie nowego standardu w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, głównie poprzez działania redukujące emisję dwutlenku węgla, ale nie tylko. Biopaliwa, nowoczesne paliwooszczędne silniki samolotów, recycling, catering tylko z certyfikowanych upraw i wiele innych działań.

Poprzez integrację działań pro-środowiskowych i pro-ekologicznych z funkcjonowaniem firmy, linie starają się też przyczyniać do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ, takich jak wywieranie pozytywnego wpływu na klimat i stwarzanie korzystnych warunków funkcjonowania lokalnych społeczności.

Loty na biopaliwie

Czym jest biopaliwo? Określenie "zrównoważone paliwo lotnicze" lub "biopaliwo" odnosi się do paliwa lotniczego, które nie powstało w wyniku rektyfikacji ropy naftowej, ale jest wytwarzane z odnawialnych surowców, takich jak oleje odpadowe pochodzenia roślinnego (np. zużyty olej kuchenny). KLM był pierwszą linią lotniczą na świecie, która w 2011 roku zaczęła wykorzystywać biopaliwa do lotów komercyjnych. Jest to paliwo wyprodukowane ze zużytego oleju spożywczego, który spalając się nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Do roku 2017 linia wykonała już 1200 lotów, które odbyły się przy częściowym użyciu wspomnianego biopaliwa. Co więcej, KLM, jako jedyna linia europejska, lata na biopaliwie na wybranych dalekich trasach międzykontynentalnych. Dotyczy to na przykład wszystkich lotów pomiędzy Los Angeles i Amsterdamem, których w samym 2017 roku linia odbyła 561. Jest to obecnie najwyższe wykorzystanie zrównoważonych biopaliw w przemyśle lotniczym, ale nadal stanowi tylko mniej niż 1 proc. całkowitego zużycia paliwa przewoźnika.

Ponieważ w nadchodzących dziesięcioleciach transport lotniczy nie jest w stanie przestawić się na alternatywne źródła energii, takie jak wodór czy elektryczność, biopaliwa są głównym sposobem, który pozwala liniom ograniczyć emisję dwutlenku węgla w najbliższej przyszłości. Loty na biopaliwie mogą zmniejszyć emisję CO2 nawet o 80 proc. w porównaniu do paliw kopalnych. Linie szukają też sposobów jak zminimalizować zużycie tradycyjnej kerozyny, na którą są na razie skazane, ponieważ im mniej się spala – tym mniej szkody dla atmosfery.

Do tej pory Air France i KLM udało się osiągnąć 18-procentową redukcję emisji CO2 w porównaniu z rokiem 2011, a za kolejny cel linie postawiły sobie dalszą redukcję - do 20 proc. do roku 2020. Jaki jest plan działania, aby to osiągnąć?

Lekkie samoloty i wydajne silniki = mniej spalin

Bardzo duże znaczenie ma proces modernizacji floty w celu zmniejszenia emisji CO2 i poprawy efektywności paliwowej. Nowoczesne samoloty o lepszej aerodynamice i zbudowane z lżejszych materiałów zużywają mniej paliwa. Poza tym specjalna konstrukcja silnika pozwala na większą wydajność. Dlatego inwestycje w nową flotę są tak istotne. KLM i Air France inwestują na przykład w nowoczesne "Dreamlinery" Boeing 787-900, których silniki zużywają 30 proc. mniej paliwa, w porównaniu do samolotów podobnej wielkości.

Ale nowe samoloty, to nie wszystko! Można zoptymalizować wydajność operacyjną, usprawnić procedury i "odchudzić" samoloty – wszystko po to, aby emitować mniej spalin. Przykładowo KLM szkoli swoich pilotów w zakresie stosowania najbardziej paliwooszczędnych procedur i optymalnego wykorzystania przestrzeni powietrznej np. w zależności od warunków pogodowych tak, aby latać wydajniej i spalać mniej.

Poza tym obie linie zrobiły do tej pory już bardzo dużo, aby zmniejszyć wagę samolotów. Całkowicie wycofano z pokładu gazety i papierową dokumentację lotu, które zastąpiono prasą dla pasażerów w formie elektronicznej, a załoga została wyposażona w iPady, na których są wszystkie potrzebne jej w pracy dokumenty i mapy. Przykładowo dzięki temu zabiegowi "odchudzono" flotę KLM o 360 ton, co oznacza oszczędność 229 tys. litrów paliwa rocznie i aż 577 ton CO2 mniej! Dla porównania jest to równowartość CO2, emitowanego przez 72 średniej wielkości holenderskie gospodarstwa domowe w ciągu całego roku.

Przemyślano też jak zmniejszyć wagę palet i siatek załadunkowych, wózków cateringowych, naczyń i innych elementów wyposażenia. Te pozornie niewielkie zmiany dają w większej skali duży efekt wpływając na całkowity ciężar samolotu.

W grudniu 2017 r. Air France podpisała umowę "Greendeal" z rządem francuskim i 4 innymi ważnymi grupami przemysłowymi. Zobowiązanie to ma na celu promowanie wytwórstwa i wykorzystywania biopaliw lotniczych we Francji zgodnie z koncepcją gospodarki okrężnej (circular economy).

*Aby uczynić branżę lotniczą bardziej zrównoważoną i bardziej wydajną pod względem wykorzystania zasobów, Air France i KLM wspierają różne projekty badawcze i innowacyjne. Biorą też aktywny udział w tworzeniu międzynarodowego rynku zrównoważonych biopaliw lotniczych poprzez wdrażanie dwóch programów: „KLM Corporate BioFuel Program” i "Air France Lab'line for the Future".

Program kompensacji CO2 – każdy może pomóc

Oprócz podejmowania własnych wysiłków w ograniczaniu emisji CO2, Air France i KLM zachęcają swoich pasażerów do neutralizacji wpływu jaki ma ich podróż na środowisko naturalne. Obie linie oferują podróżnym możliwość zrekompensowania związanej z ich lotem emisji dwutlenku węgla. Jak to działa? Na stronie klm.pl – w trakcie procesu rezerwacji biletu lub poprzez My Trip - każdy pasażer ma możliwość wsparcia inicjatywy "CO2ZERO" poprzez uiszczenie drobnej opłaty. Kwota jest kalkulowana na podstawie przewidywanej emisji CO2 podczas konkretnego lotu w oparciu o dystans, typ samolotu i wagę załadunku. Przykładowo w czasie podróży w obie strony z Warszawy do Amsterdamu o łącznym dystansie 2500 km do atmosfery emituje się 234 kg CO2 na jednego pasażera. Potrzeba jedynie 1,99 euro, aby naprawić skutki tej szkody dla atmosfery, wpłacając wspomnianą kwotę za pośrednictwem CO2ZERO. Do tej pory już 60 tysięcy pasażerów KLM zrekompensowało CO2 swojego lotu, a ich liczba z roku na rok rośnie.

Natomiast pasażerowie Air France mogą minimalizować wpływ swojej podróży na środowisko poprzez udział w finansowaniu pro-ekologicznych projektów. Poprzez dobrowolną darowiznę mogą wesprzeć między innymi inwestycje w wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w krajach rozwijających się. We współpracy z Fundacją Good Planet, linia inwestuje w zasilane słońcem kuchnie do gotowania dla mieszkańców Boliwii i Peru, program ponownego zalesiania na Madagaskarze, czy produkcję fermentatorów do wytwarzania biogazu w Indiach.

Fundusze zebrane przez KLM zostają bezpośrednio przekazane na projekty mające na celu redukcję CO2, zatwierdzone przez WWF i oznaczone etykietą Gold Standard. Przykładem takiej inicjatywy, w którą jest zaangażowana linia, jest zalesianie dawnych pastwisk w Panamie. Nowo posadzone drzewa pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery, a oprócz pozytywnego wpływu na środowisko naturalne, projekt tworzy także miejsca pracy, zapewniając stały dochód wielu mieszkańcom biednych regionów. Ponadto KLM bierze udział w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), który jest kluczowym narzędziem do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Co ważne, zapewnia on limit emisji dwutlenku węgla dla wszystkich lotów w Europie.

Odpowiedzialne zarządzanie odpadami

Branża lotnicza wytwarza różne odpady, dlatego odpowiedzialne linie dokładają wszelkich starań, aby poddawać je recyklingowi i przerabiać w miarę możliwości w całym łańcuchu dostaw. Ideą przewodnią gospodarki okrężnej jest zasada "4xR: Rethink, Reduce, Reuse and Recycle" (przemyśl, zredukuj, użyj ponownie, przetwórz). Ambicją Grupy Air France KLM jest uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju na każdym etapie cyklu życia różnych swoich produktów i usług.

Przykładowo znaczna część wyposażenia cateringowego Air France jak tace, pojemniki, wózki, a także koce - są poddawana recyklingowi. Odzyskuje się cztery rodzaje surowców wtórnych: plastik, metal, tkanina i papier. Ponadto w swoich biurach Air France wdrożył w każdym stanowisku pracy funkcję Follow Print, aby umożliwić drukowanie tylko na żądanie użytkownika, co daje oszczędności przekraczające 22,8 miliona arkuszy papieru rocznie.

W KLM wszystkie śmieci z pokładu są segregowane i rozdzielane na 14 różnych strumieni, które obejmują między innymi papier, metal, szkło, plastik, drewno, tkaniny, sprzęt elektroniczny i inne. Segregacja rozpoczyna się już podczas lotu – po wydaniu posiłków, personel pokładowy rozdziela naczynia i opakowania do odpowiednich pojemników. W tym celu, w powietrzu - linia korzysta ze specjalnych wózków cateringowych, a już na ziemi - z wyspecjalizowanych robotów.

Segregacja i odzysk surowców wtórnych odbywa się też z zakresie przewozów towarowych obu linii. Rocznie odzyskuje się tysiąc ton drewna pochodzącego z palet i innych elementów załadunkowych cargo. Wszystko, co nie może być użyte do dalszego transportu - podlega recyklingowi.

Lotnisko na prąd

Nie należy zapominać, że wpływ na środowisko mają nie tylko samoloty. Emisji gazów cieplarnianych, hałasu i produkcji odpadów jest też winna cała infrastruktura lotniskowa i wszelkie maszyny i urządzenia naziemne do obsługi samolotów. Jak się okazuje, tutaj też można wiele zdziałać! Dobrym tego przykładem jest największe holenderskie lotnisko – Schiphol w Amsterdamie, które jest portem bazowym KLM.

Na tym lotnisku, do 2019 roku linia planuje wymienić aż 75 proc. swojego sprzętu naziemnego na zamienniki elektryczne i jest pierwszą linią lotniczą na świecie, która robi to na taką skalę! Dzięki wyeliminowaniu na przykład ładowarek dolnego pokładu z silnikami diesla i zastąpienie ich nowoczesnymi urządzeniami na prąd, będzie też dużo ciszej.

Liczne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego są bardzo ważnym aspektem działalności Air France i KLM. Władze firmy stosują odpowiedzialną politykę biznesu i nie żałują funduszy na pro-ekologiczne rozwiązania. Całe szczęście dla coraz większej grupy podróżnych jest ważne już nie tylko jak latać tanio, bezpiecznie, wygodnie i szybko, ale też odpowiedzialnie.

*Gospodarka okrężna (circular economy) zakłada minimalizację wpływu na środowisko wytwarzonych produktów poprzez taki wybór składników i projektowanie, który umożliwi powtórne ich wykorzystanie.

