Przerażające zdjęcia z Chorwacji. Mieszkańcy załamani

O tej porze roku w Dalmacji najczęściej mówi się o pladze komarów, ale mieszkańcy od kilku dni zmagają się z inwazją szarańczy. - Pierwsze znalazłem na balkonie już dwa tygodnie temu. Są ogromne, gigantyczne, jest ich pełno. Zgłosiliśmy to do dzielnicowego - napisał jeden z mieszkańców Splitu do slobodnadalmacija.hr.