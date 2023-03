Przeszłam hiszpańskim "szlakiem śmierci". Ten widok zapamiętam na długo

Most nad przepaścią

Niewątpliwie największą atrakcją Caminito del Rey jest most wiszący nad przepaścią, który w pewnym momencie trzeba pokonać. To właśnie w tym punkcie znajdujemy się dokładnie sto metrów nad przepaścią. Pomimo zabezpieczeń, most delikatnie kołysze się na wietrze. Nie wiedzieć czemu, idący przede mną mężczyzna zaczyna na nim podskakiwać, co sprawia, że już po chwili most tańczy w powietrzu.