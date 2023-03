Najtańszy kraj na Wielkanoc pod palmami. Wypoczniesz już od 1000 zł

Wielkanoc pod palmami

- Mimo że wielu z nas spędza Wielkanoc tradycyjnie - z bliskimi przy stole, to z roku na rok zwiększa się grono osób podróżujących - czy to po kraju, na przykład do spa lub na łono natury, czy za granicę - mówi Agata Biernat z Wakacje.pl. - Zresztą taki rodzinny urlop może być dopełnieniem tradycyjnego świętowania i okazją do poznania zwyczajów wielkanocnych w innych krajach - dodaje.