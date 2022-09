Przez wysokie ceny prądu zamkną baseny i stoki narciarskie? "Sytuacja wygląda dramatycznie"

Podwyżki cen energii - samorządowcy szukają oszczędności

W 2022 r. cena energii czynnej wzrosła o ok. 37 proc, a rachunki za prąd w Polsce wzrosły i ok. 24 proc. w stosunku do 2021 r. Prognozy na przyszły rok nie są zbyt optymistyczne. W sierpniu na europejskich giełdach wyceniono dostawy energii elektrycznej. Są to stawki najwyższe w historii.