Polski hit jesieni. Tam będą tłumy

Zakopane to absolutny hit niezależnie od pory roku. Tak jak latem inne miejscowości depczą mu po piętach, tak jesienią to absolutny numer jeden w kraju. Do najpopularniejszych atrakcji podczas pobytu w zimowej stolicy Polski należą: wycieczka nad Morskie Oko, spacer po Dolinie Kościeliskiej i Chochołowskiej oraz wjazd na Kasprowy Wierch.