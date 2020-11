Przyspieszony Black Friday w linii Ryanair. 100 tys. biletów w kuszącej cenie

Ryanair, największy niskokosztowy przewoźnik w Europie, co jakiś czas organizuje promocje dla klientów. Dlatego wielu z nich oczekiwało, że przygotuje też specjalną ofertę z okazji Czarnego Piątku. Linia – mimo kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa – stanęła na wysokości zadania. Jeszcze zanim inne firmy ogłosiły szczegóły dotyczące wyprzedaży, która oficjalnie nastąpi 27 listopada, przygotowała 100 tys. biletów, z których najdroższy kosztuje 59 zł.

Ryanair – do kiedy trwa akcja promocyjna?

Promocja obowiązuje tylko 13 listopada do godz. 23:59. Warto mieć na uwadze, że lot trzeba zrealizować do 31 grudnia 2020 r. W niższych cenach na wybranych trasach pasażerowie polecą z głównych lotnisk w Polsce - w Gdańsku, Krakowie, Modlinie, Pyrzowicach czy Poznaniu. Ryanair oferuje tanie loty m.in. do Londynu, Edynburga, Mediolanu, Kijowa, Eindhoven, Paryża, Wiednia, Hamburga, Sztokholmu czy Oslo.