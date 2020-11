Wizz Air redukuje siatkę połączeń. Zawiesza 26 tras z Polski

Spośród wszystkich linii lotniczych w Europie, to właśnie te niskokosztowe, jak Wizz Air czy Ryanair, najbardziej ograniczają plany dotyczące siatki połączeń na najbliższe miesiące. Robią to spontanicznie, a cięcia są często wprowadzane z dnia na dzień. Zmiany te wynikają rzecz jasna z kolejnych restrykcji oraz obostrzeń, które w związku z pandemią nakładają rządy różnych krajów.

Na przełomie października i listopada złe wieści przekazał węgierski Wizz Air. Okazało się, że zostało odwołanych kilkadziesiąt tras z Polski, została też zmniejszona liczba lotów na wielu kierunkach, których – póki co – nie zamknięto. Warto pamiętać, że większość zawieszonych tras Wizz Aira dotyczy okresu od połowy listopada do połowy grudnia. Niewykluczone jednak, że zmiany będą obowiązywać dłużej. Wszystko zależy od sytuacji epidemicznej zarówno w Polsce, jak i innych państwach, w których operuje Wizz Air.

Zawieszone połączenia z Warszawy:

· Warszawa-Barcelona (trasa zawieszona od 13 listopada do 14 grudnia)

· Warszawa-Bolonia (od 31 października do 15 grudnia)

· Warszawa-Liverpool (od 15 listopada do 15 grudnia)

· Warszawa-Wiedeń (trasa zawieszona, powrót do siatki od 14 grudnia)

· Warszawa-Birmingham (od 7 listopada do 14 grudnia)

W przypadku stolicy Wizz Air zmniejszył częstotliwość lotów m.in. do Paryża, Brukseli, Doncaster i Luton.

Zawieszone połączenia z Wrocławia:

· Wrocław-Oslo (trasa zawieszona od 7 listopada do 15 grudnia)

· Wrocław-Sztokholm (od 6 listopada do 14 grudnia)

· Wrocław-Dortmund (zawieszona od 7 listopada do 15 grudnia)

· Wrocław-Birmingham (od 6 listopada do 14 grudnia)

· Wrocław-Doncaster (od 8 listopada do 16 grudnia)

Została zredukowana częstotliwość lotów m.in. do Eindhoven i Londynu-Luton.

Zawieszone połączenia z Gdańska:

· Gdańsk-Lwów (trasa zawieszona od 8 listopada do 17 grudnia)

· Gdańsk-Charków (od 1 listopada do 14 grudnia)

· Gdańsk-Aberdeen (zawieszona od 7 listopada do 14 grudnia)

· Gdańsk-Rejkiawik (od 7 listopada do 15 grudnia)

· Gdańsk-Kolonia (od 3 listopada do 12 grudnia zawieszona)

· Gdańsk-Hamburg (zawieszona od 6 listopada do 14 grudnia)

Ograniczono częstotliwości lotów m.in. do Dortmundu, Doncaster-Sheffield czy Londynu-Luton.

Zawieszone połączenia z Lublina:

· Lublin-Londyn (trasa zawieszona od 15 listopada do 14 grudnia)

· Lublin-Oslo (od 8 listopada do 17 grudnia)

Od 8 listopada do 17 grudnia Wizz Air będzie latać z Lublina tylko jeden raz tygodniowo. Będzie to połączenie do holenderskiego miasta Eindhoven.