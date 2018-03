Rajska wyspa zostanie zamknięta? Resort ma pół roku na poprawę sytuacji

Boracay uznawana jest za jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Niestety, stan środowiska wyspy jest w opłakanym stanie. Jeśli w ciągu pół roku sytuacja się nie poprawi, rząd zamknie ją dla turystów.

Prawdziwa perła Filipin i jedna z najpiękniejszych wysp na ziemi, będąca urlopowym marzeniem milionów turystów. Boracay ma tylko 7 km długości i 1 km szerokości i przez wiele lat uznawana była za raj na ziemi. Niestety mocno traci na prestiżu. Kompleksowe kontrole wykazały, że wiele hoteli nielegalnie podłączyła rury kanalizacyjne do miejskich wodociągów. Oznacza to, że ekskrementy trafiają wprost do morza. Póki co nie ujawniono informacji, od jak dawna trwa proceder.