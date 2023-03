Rajskie plaże i obłędne widoki. Europejski archipelag w końcu dostępny

Orkady, archipelag na północ od wybrzeży Szkocji, to jedno z piękniejszych miejsc w Wielkiej Brytanii. Mamy świetną wiadomość - w końcu doczekał się on lotów z Londynu, co sprawia, że jest dużo bardziej dostępny dla turystów nie tylko ze Zjednoczonego Królestwa, ale także całej Europy.