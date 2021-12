Ratownicy pomogli turyście, a on ukradł im kurtkę. Jest apel

"Drogi Turysto, wiemy, że możesz być jeszcze w szoku. Wciąż wierzymy, że to przypadek i wynika hmm... roztargnienia? Jednak prosimy o zwrot kurtki, jest to element wyposażenia ratowniczego, oznaczony emblematami GOPR, niezbędny do pracy, w ciężkich zimowych warunkach" - zaapelowali ratownicy i dodali, że sprawa zostanie zgłoszona policji.