Razem przetrwamy

Inwestorzy zaprojektowali infrastrukturę, która wpisuje się w przyrodę dając poczucie harmonii. Wygląda tak, jakby natura projektowała wspólnie z architektami. Piękny hotel położony na wzgórzu przy jeziorze w środku, którego znajduje się Spa Bali Hai – absolutny hit stworzony przy współpracy z ambasadą Indonezji, stylizowane pokoje, Rock Pub i sale konferencyjne. Obok hotelu znajduje się amfiteatr na 10 000 widzów położony wśród drzew. Wymieniany jest w rankingach jako jeden z najpiękniejszych obiektów w Europie. Na jego deskach występowali zauroczeni miejscem wielcy artyści, tacy jak: Carlos Santana, Bob Dylan, Robert Plant, ZZ Top, Deep Purple, John Fogerty, Thirty Second To Mars, KORN itd.

Nieopodal amfiteatru znajduje się na wyspie piękny Gościniec, który serwuje wyroby własne i wędzone ryby. Przemieszczając się dalej docieramy do 30 hektarowego Zoo, gdzie egzystuje około 350 gatunków zwierząt, a niektóre z nich mieszkają na wyspach: lemury, gibony, wyjce. Mieszkańców wysp można oglądać poruszając się szlakiem wodnym na dużych, drewnianych łodziach. Następną atrakcją jest Fokarium. Odwiedzający twierdzą, że jest to najlepsze widowisko tego typu w Polsce. Na zakończenie naszej bajecznej podróży po Dolinie Charlotty docieramy do stadniny koni. Tutaj początkujący mogą nauczyć się jazdy, a zaawansowani z przyjemnością uczestniczyć w rajdach konnych.