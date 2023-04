Region wypoczynkowy Graz: Kopf aus, Urlaub an!

Bliski kontakt z naturą to najlepszy wypoczynek dla duszy! Czy Twoja walizka na urlop w regionie wypoczynkowym Graz jest już spakowana? Jeśli już dziś czujesz potrzebę, by wyjechać na urlop, wiedz, że w okolicy Grazu znajdziesz całe mnóstwo idealnych miejsc, które z czystym sumieniem możemy polecić. Idylliczna Starówka w Grazu i jej śródziemnomorski klimat z jednej strony pozwalają poczuć miejską tkankę, a z drugiej – zachęcają, by eksplorować i korzystać z życia. Z kolei zwiedzanie ciekawych atrakcji turystycznych wśród spektakularnej przyrody będzie świetną okazją, by zakosztować regionalnych przysmaków, poznać różnorodność tutejszej kultury i poczuć pełnię życia. Z miasta na wieś w 10 minut – to możliwe tylko w regionie Graz.