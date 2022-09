Rejsy bezpośrednim promem z Polski. Dokąd warto udać się w morską podróż?

Bilety lotnicze do Skandynawii można poza sezonem upolować naprawdę bardzo tanio. Przykładowo, już od 24 zł w jedną stronę polecimy do stolicy Norwegii – Oslo, czy do stolicy Szwecji – Sztokholmu. Do tego trzeba doliczyć około 100 – 150 zł za autobus kursujący na trasie lotnisko – centrum miasta i z powrotem, plus ewentualne kilkadziesiąt złotych za nieobowiązkową rezerwację preferowanego numeru siedzenia w samolocie. Przyda się też trochę szczęścia w znalezieniu równie taniego biletu powrotnego do Polski. Co ważne, dobrą alternatywą dla samolotu może być prom.